В Алтайском крае на 377 рублей увеличится размер выплаты за первенца

Новости 28.12.2018 18:15 41

С 1 января 2019 года в Алтайском крае изменится размер ежемесячной выплаты за рождение или усыновление первого ребенка. Сумма выплаты вырастет с 9434 до 9811 рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Получить ежемесячную выплату могут семьи со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума, который установлен в регионе за второй квартал 2018 года для трудоспособного населения. В следующем году этот показатель составит 14 859 рублей на каждого члена семьи (прожиточный минимум для трудоспособного населения 9906 рублей).

Пособие выплачивается ежемесячно в течение года. Чтобы продлить выплаты до достижения ребенком полутора лет, родителям нужно предоставить новое заявление и документы, необходимые для ее назначения.

В 2018 году в Алтайском крае 3946 семей получали денежные выплаты за рождение первенца. По данным на декабрь, общая сумма поддержки составила 245 млн рублей.