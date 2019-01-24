Путин назначил Томенко руководителем «аграрной» рабочей группы при Госсовете

Новости 28.12.2018 18:27 70

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит одну из 16 рабочих групп ("Сельское хозяйство"), созданных по итогам заседания Госсовета. Решение накануне принял президент Владимир Путин.

Согласно распоряжению главы государства, в рамках Государственного совета созданы 16 рабочих групп по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Здравоохранение», «Коммуникации, связь, цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Молодежная политика», «Образование и наука», «Промышленность», «Сельское хозяйство», «Социальная политика», «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», «Транспорт», «Туризм, физическая культура и спорт», «Экология и природные ресурсы», «Экономика и финансы» и «Энергетика».

Помимо Виктора Томенко рабочие группы возглавили еще двое представителей СФО. Среди них Андрей Травников (Новосибирская область) – «Образование и наука» и Сергей Цивилев (Кемеровская область) – «Энергетика». Что характерно, Томенко, Цивилев и Травников были избраны губернаторами в сентябре 2018 года.

Есть в списке руководителей рабочих групп («Транспорт») еще один губернатор, всего месяц назад имевший отношение к СФО – Алексей Цыденов (Бурятия). Однако в настоящее время данный регион входит уже в состав ДВФО.

Отметим, рабочие группы создаются для подготовки материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Госсовета и его президиума.

Составы рабочих групп утверждаются их руководителями. Заседания групп проводятся не реже одного раза в месяц. Таким образом уже в ближайшее время Виктору Томенко предстоит самостоятельно сформировать штат «сельскохозяйственной» группы.