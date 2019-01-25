Более 700 «убитых» дорог нашли жители Алтайского края в 2018 году

Новости 28.12.2018 19:51 58

Алтайский край занял 15 строчку рейтинга регионов по количеству добавленных дорог на интерактивную карту, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ. Всего жители края нашли 720 таких дорог.

По количеству отремонтированных дорог Алтайский край занял 12 строчку (131 дорога), а также оказался в лидерах рейтинга по количеству отремонтированных (131 дорога) – регион занял четвертое место.

Кроме того, житель Алтайского края Вадим Киселев вошел в пятерку самых активных пользователей интерактивной карты «убитых дорог».