«Как-то поактивнее надо»: алтайский министр спорта встретился с краевыми СМИ

Новости 25.01.2019 14:01 471

25 января министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев встретился с краевыми СМИ. Для чиновника, как он признался, это было «интересным дебютом». На встрече министр рассказал о первых впечатлениях от должности, о том, как относится к киберспорту, и какие задачи стоят перед министерством.

По словам Алексея Перфильева, в крае есть три важных стратегических направления. Первое – это массовый спорт, ДЮСШ, профессиональный спорт; второе направление – это краевой бюджет, бюджет отраслей, участие в программах, федеральные ресурсы; третье направление - государственное и частное партнерство. Важная задача министерства и министра – «разогреть» внимание к спорту. В регионе есть достаточно команд и мероприятий, которые, несмотря на не самый высокий уровень подготовки, необходимо поддерживать.

«Как-то все пассивно, поактивнее надо», - резюмировал министр.

Большое внимание на пресс-конференции было уделено хоккею. Алексей Перфильев рассказал, когда возобновится строительство ледовой арены «Алтай» рядом с парком «Изумрудный».

«Был сделан проект, он сейчас на экспертизе, которая определит точную сумму. Не позже мая точную сумму мы должны подать в КАИП [Краевая адресная инвестиционная программа, прим. ред.]. Пока ориентировочная сумма – 600 миллионов, график освоения средств при самом оптимальном сценарии - три года. То есть ранее 2022 года дворец не откроется», - пояснил министр.

Кстати, помимо традиционных видов спорта, журналистов интересовал и киберспорт. Правда, Перфильев признался, что с киберспортом он не знаком, но заинтересован в последующем «изучении». Многие спортивные федерации, рассказал министр, приходили со своими планами, предложениями, но с представителями киберспортивной федерации он не встречался.

«Многие федерации уже приходили, мы открыты. Нужно общаться, чтобы понять, что им надо. Если говорить о финансировании, то нам удалось заручиться поддержкой правительства и губернатора. Есть дополнительная финансовая поддержка. И мы готовы давать средства на неосновные спортивные мероприятия», - рассказал Алексей Перфильев.

Также новоиспеченный министр поделился первыми впечатлениями от работы на новой должности.