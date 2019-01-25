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Барнаульский горсвет обрадовал жителей новостроек

Новости
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На днях в Барнауле ввели в эксплуатацию линии освещения в новостройках и пригороде. Как сообщает пресс-служба мэрии, за время существования МУП «Барнаулгорсвет» столько сетей предприятие в своей истории еще не делало.  

Новые линии включили на улицах Ускова, Балтийская в новостройках, а также на Радужной и Трактовой, в поселках Спутник и Авиатор. Установили светильники в скверах Химиков и адмирала Кузнецова, на аллеях Ленинградская и Молодежная и в Нагорном парке.

Еще один рекордный показатель – капитальный ремонт. Он затронул более 11 км существующих сетей наружного освещения, говорят в мэрии. Линии практически прокладывались заново. Выполнена замена 270 бетонных опор, установленных более 40 лет назад, сделали более 440 светодиодных светильников.

Ремонт проводился не только в центре города, но и на улицах Партизанской, Анатолия, Чкалова.

На капремонт сетей было выделено более 30 млн рублей из краевого бюджета.

Автор: Рита Перегудова

Фото: Рита Перегудова

#барнаул #благоустройство