Арендатор парка «Изумрудный» незаконно нарубил деревьев на 15 млн рублей

Новости 25.01.2019 13:23 558

Прокуратура отправила в суд уголовное дело о вырубке деревьев в парке «Изумрудный». Пресс-служба ведомства сообщает, что ущерб от рубки составил более 15 млн рублей.

В парке, по данным прокуратуры, спилили 560 деревьев после того, как в 2016 году территорию арендовала частная фирма.

«В результате уничтожения яблонь, ясеней, вязов, лип и других деревьев муниципальному образованию - город Барнаул причинен ущерб в общем размере более 15 миллионов рублей», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Руководителя организации обвиняют по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

Напомним, ранее от источников «Политсибру» узнал, что из-за давления на инвестора арендатор, компания «Лидер» грозилась уйти из парка. Скандальный оттенок предполагаемая реновация территории приобрела в связи с масштабной вырубкой зеленых насаждений. У горожан возникали опасения, что на месте парка появится жилая застройка, так как «Лидер» связан с крупным застройщиком «Адалин-Строй», поэтому в парке якобы и рубят деревья.

После прокурорской проверки выяснилось, что снос зеленых насаждений был незаконным. Вырубались деревья, в нарушение ранее выданного распоряжения администрации Барнаула от 2015 года. В связи с этим в октябре 2017 года полиция возбудила уголовное дело.

5 октября правоохранители изъяли необходимые для расследования документы в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула.

30 октября ООО «Лидер» расторг договор с Минимущества. Компания покинула территорию «в связи с отсутствием необходимости в использовании земельного участка».