Осталось еще корочки со значком отобрать: АКЗС урежет свои права «по просьбе» прокуратуры?

Новости 25.01.2019 13:06 537

Депутаты Алтайского Заксобрания уже в ближайший четверг, 31 января, на очередной сессии будут поставлены перед непростым выбором. Прокуратура требует от народных избранников, чтобы последние урезали свои права.

Речь идет о двух составляющих – отказа от ежемесячной денежной компенсации и права на безотлагательный прием депутата руководителями организаций и общественных объединений, учрежденных либо финансируемых краевыми органами власти.

Если с материальной составляющей депутатский корпус еще готов смириться, хотя и считает это несправедливостью, то перспектива потерять возможность напрямую отстаивать интересы десятков тысяч избирателей – возмущает все без исключения фракции.

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Стоит отметить, что последние шаги со стороны прокуратуры в отношении АКЗС, по сути, нивелируют депутатский статус. По целому ряду прав и полномочий народный избранник, представляющий в краевом парламенте интересы своих избирателей, мало в чем «превосходит» обычных граждан, не облеченных властью.

Судите сами. Неприкосновенности у депутатов нет. Выходить общаться в общественное место с избирателями без допсогласований с муниципалитетом – нельзя, иначе приравняют к несанкционированному митингу. Кроме того, порядка 80% избранников работаю в стенах Парламентского центра, не получая зарплату. Кроме внешних атрибутов – удостоверения и нагрудного значка депутата, похвастать им особо нечем.

Развернутую позицию относительно последних инициатив прокуратуры для «Политсибру» прокомментировал депутат АКЗС Александр Траутвейн.

«Считаю, что из-за одного депутата и его поступков (речь идет о выходке парламентария, представляющего в АКЗС одну из оппозиционных фракций - прим. ред.) нельзя всех лишать этого права. У меня в округе более 50 тысяч избирателей. Естественно, периодически что-нибудь случается. Потекла крыша в школе, сломался водопровод в селе, и ты должен эти вопросы оперативно отрабатывать, так как у тебя есть наказ перед избирателями. Если будешь сидеть и ничего не делать, то зачем людям вообще такой представитель нужен? Избиратели первыми и скажут: ты же депутат, давай, разбирайся! Существующие возможности позволяют обращаться к любому министру в нашем правительстве, договориться оперативно о встрече, чтобы решить ту или иную проблему. А теперь, что же получается, депутат сможет попасть на личный прием только по общему правилу – через месяц и пускай все эти 30 дней люди ждут, а их проблемы никак не решаются? Это нам предлагает прокуратура? Опять же письменное обращение к министру, неважно исходит оно от простого гражданина или депутата, по закону предполагает ответ в течение 30 дней. Здесь у нас, как вы понимаете, тоже нет никаких преимуществ. В прошлом году АКЗС сам себя ограничил в том, что теперь депутаты не имеют возможности задавать вопросы территориальным органам госвласти. Дошли до того, что даже грамоты для награждения и те нужно согласовывать теперь с администрацией района. Не знаю, как мои коллеги, но я буду голосовать против. Пусть прокуратура, если так настаивает на лишении нас этого права, доходит до суда. Вот когда у меня будет на руках судебное решение, я смогу показать его своим избирателям. А так, получается, проголосовав «за» я предам в том числе и их интересы», - сетует Траутвейн.

Подводя итог, подчеркнем: статус депутата АКЗС за последнее время действительно сильно нивелирован. Кроме удостоверения и значка похвастать вскоре народным избранникам будет, похоже, нечем. Пока оставшейся «привилегией» можно назвать более мягкое, чем у муниципальных депутатов, законодательство в части ответственности за неверное декларирование доходов. Как правило, подобные случаи не влекут за собой отзыв мандата.

На фоне укрепляющей свои позиции исполнительной власти, законодательная утрачивает все больше прав. Конечно, возможность разрабатывать и принимать самостоятельно законы у представительной власти никто не забирает, однако те ограничения, что уже существуют, здорово осложняют жизнь народным избранникам в реализации своего главного предназначения – отстаивании интересов избирателей.