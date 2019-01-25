По поручению главы Барнаула Сергея Дугина МБУ «Автодорстрой» усилит меры борьбы со снегом и гололедом на тротуарах, пишет пресс-центр администрации город. В первую очередь это будет касаться проблемных участков.
«Автодорстрой» составит план по вывозу снега с пешеходных дорожек, где по разным причинам невозможна ежедневная механизированная уборка. Речь идет об узких тротуарах шириной меньше одного метра, тротуарах с разросшимися нависшими ветвями деревьев, участки возле дорожных ограждений.
«По определенному графику в таких местах будет производиться ручная уборка с последующим вывозом снега и скола льда на снегоотвалы», - говорится в сообщении мэрии.
Рейд провели 23 января
Напомним, Сергей Дугин получил представление от прокуратуры за ненадлежащее содержание дорог и, как следствие, травмы людей.
В администрации города утверждают, что за остановками следят, просто денег нет и не хватает на то, чтобы очистить весь город