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После претензий прокуратуры мэр Барнаула поручил вручную разгребать проблемные тротуары

Новости
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По поручению главы Барнаула Сергея Дугина МБУ «Автодорстрой» усилит меры борьбы со снегом и гололедом на тротуарах, пишет пресс-центр администрации город. В первую очередь это будет касаться проблемных участков.

«Автодорстрой» составит план по вывозу снега с пешеходных дорожек, где по разным причинам невозможна ежедневная механизированная уборка. Речь идет об узких тротуарах шириной меньше одного метра, тротуарах с разросшимися нависшими ветвями деревьев, участки возле дорожных ограждений.

«По определенному графику в таких местах будет производиться ручная уборка с последующим вывозом снега и скола льда на снегоотвалы», - говорится в сообщении мэрии.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Барнаул