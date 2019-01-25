Налоговые поступления в бюджет Алтайского края за год выросли на 9,3%

Новости 25.01.2019 12:02 528

В 2018 году за счет налогов и взносов бюджет Алтайского края пополнился на 133 млрд рублей. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 9,3%, сообщили «Политсибру» в пресс-службе УФНС по краю.

В консолидированный бюджет Алтайского края поступил 61 млрд рублей доходов, администрируемых налоговыми органами региона (+ 9,7% или 5,4 млрд рублей).

Из них в краевой бюджет зачислено 46,9 млрд рублей (+10,7%, или 4,5 млрд рублей).

В доходы местных бюджетов поступило 14,1 млрд рублей. Это на 6,8%, (или на 894 млн рублей) больше, чем в прошлом году.

Добавим, что в консолидированный бюджет РФ Алтайский край перечислил 83,9 млрд рублей, что составило 105,6%. Это на 4 458 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Основной рост поступлений отмечен по налогу на прибыль организаций (на 2 270 млн рублей, или на 16,8%), налогу на доходы физических лиц (на 2 788 млн рублей, или на 12,3%), налогу со специальными налоговыми режимами (на 513 млн рублей, или на 11%) и налогу на имущество (на 430 млн рублей, или на 4,5%).

«Поступления страховых взносов, администрируемых ФНС России, составили 48,9 млрд рублей, что на 16,4%, или на 6,9 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года», - добавили в региональном управлении.