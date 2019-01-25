Турфирма в Барнауле «сбежала» от настойчивых клиентов

Новости 25.01.2019 11:21 354

Клиенты барнаульской фирмы «Турлидер» считают, что их обманули. Люди пытаются вернуть деньги через турагентство и полицию, но пока это безуспешно, сообщают «Наши Новости».

Барнаулец Павел Лютиков внес 300 тысяч за тур, но в итоге в отпуск так и не улетел. За два дня выяснилось, что туры не были заказаны, а деньги, со слов Лютикова, вернуть отказались.

Отдых сорвался и у Веры Майоровой - 200 тысяч ей вернули, 100 тысяч – еще должны. В полиции ей сказали, что можно обратится в прокуратуру.

«Дело прекращено из-за того, что нет состава преступления. Праведная Дарья Андреевна поступила неумышленно. Прикарманила деньги – это получается, неумышленно. Если хотите – жалуйтесь в прокуратуру», - говорит журналистам жительница Барнаула.

По версии директора турфирмы Дарьи Праведной, ее тоже обманули с деньгами - бывший соучредитель оформлял договоры на нее, а деньги забирал себе.

«Его уже не найти – он не в Барнауле. Поискать пришлось и сам «Турлидер», - пишет издание.

Дело в том, что долгое время «Турлидер» находился на проспекте Строителей, 11. Недавно вывеску там сняли, потому что компания переехала в торговый центр «Цезарь», где ничего не указывает на то, что фирма работает.

«Если бы я хотела, как они считают, кинуть, я бы никакие денежные средства не выплачивала бы. Не писала бы расписки, не встречалась бы с ними. Я остаюсь в этом же городе, никуда не уехала…всем я буду возвращать денежные средства. И буду возвращать до суда», - прокомментировала журналистам директор турфирмы.

Она не уточнила, о каком суде идет речь, если состава преступления полиция в этой истории не видит.