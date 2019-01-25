Мероприятия к юбилейным Шукшинским дням на Алтае стартуют 7 февраля

Новости 25.01.2019 10:54 247

В Алтайском крае утвердили план юбилейных мероприятий к 90-летию со дня рождения Василия Шукшина. Как сообщили в пресс-службе краевого минкультуры, губернатор края Виктор Томенко также подписал распоряжение об утверждении состава оргкомитета.

Официальный старт юбилейным мероприятиям будет дан 7 февраля. В этот день пройдет заседание оргкомитета под руководством Виктора Томенко. В этот же день вечером в концертном зале «Сибирь» государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая представит хореографический спектакль «Жил человек» по произведениям Василия Шукшина. В марте состоится показ этого спектакля в Москве.

Всего в юбилейный план вошло более 50 мероприятий. В числе крупных акций традиционно Всероссийский театральный фестиваль спектаклей по произведениям В.М. Шукшина, марафон чтения рассказов Шукшина «Нам бы про душу не забыть…», IV краевой фестиваль народного творчества «Калина красная» и другие.

Центральным событием станет Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», в рамках которого пройдет кинофестиваль, встречи с писателями и кинематографистами, состоится показ спектакля «Калина красная».

В школах Алтайского края планируют провести урок знаний, посвященный 90-летию со дня рождения писателя.

В Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете откроется тематическая аудитория имени Василия Шукшина, пройдет открытый онлайн-конкурс научно-исследовательских работ преподавателей вузов, научных работников, учителей, журналистов и писателей «Традиции творчества В.М. Шукшина в современной культуре».

Алтайский государственный университет организует Х международную научную конференцию, конкурс переводчиков «Восточный взгляд на Шукшина», а также создаст серию компьютерных тестов о жизни и творчестве земляка для социальных сетей «Facebook» и «Вконтакте».

В краевом министерстве культуры также добавляют, что отдельный раздел плана посвящен издательским проектам. Так, в 2019 году планируется издать книгу-альбом рассказов Василия Шукшина с аудиоверсией, а также фотоальбом «Шукшин. 1974. Из музейной коллекции Анатолия Ковтуна».

Кроме этого, предусмотрены средства краевого бюджета на печать дополнительного тиража 9-томного собрания сочинений Василия Шукшина и книгу рассказов для детей «Далекие зимние вечера».