Лукашенко назвал Новосибирскую область перспективным экономическим партнером в Сибири

Новости 25.01.2019 10:23 240

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и новосибирский губернатор Андрей Травников на встрече в Минске обсудили двустороннее сотрудничество. Во встрече участвовали также представители правительства Новосибирской области и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Ваш регион - один из наиболее перспективных экономических партнеров в Сибири", - цитирует белорусского президента пресс-служба облправительства. Глава государства отметил, что в основе двустороннего взаимодействия лежат давние дружеские, родственные отношения между людьми, а также высокий уровень плодотворного сотрудничества, в Новосибирской области проживает более 5 тысяч белорусов, многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь.

"В Новосибирской области ведут успешный бизнес белорусские предприниматели, у вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны, большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель", - подчеркнул белорусский президент.

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Лукашенко отметил успехи действующего в Новосибирске российско-белорусского совместного предприятия по модернизации трамваев, востребованность в Новосибирской области белорусского лифтового оборудования. По мнению главы Белоруссии, серьезные перспективы сотрудничества имеются в авиационной сфере, белорусская сторона готова подключиться и к развитию сельского хозяйства.

Со своей стороны Андрей Травников отметил, что за время работы новосибирской делегации в Белоруссии были подписаны 13 соглашений. Особое внимание в ходе встречи уделялось сотрудничеству в научной сфере.

"Есть серьезная перспектива расширения совместных научных разработок. На встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко этому было уделено отдельное внимание со стороны главы государства. Также мы предварительно договорились о проведении межакадемического совета в Новосибирском Академгородке в этом году, что также будет способствовать конкретизации общих научных планов", - сказал губернатор.

Официальная делегация Новосибирской области во главе с губернатором находилась в Белоруссии с 22 по 24 января.