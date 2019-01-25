В Кемерово все школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Новости 25.01.2019 8:45 339

Сегодня, 25 января, все школы Кемерова закрыли на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в Кемеровской области. Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен в регионе на 63,8%.

В пресс-службе администрации города рассказали журналистам, что карантин вводится по рекомендации Роспотребнадзора и будет снят, как только рост заболеваемости в регионе пойдет на спад.

На данный момент в регионе зарегистрирован 18971 случай ОРВИ.