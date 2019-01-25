Алтайский бизнесмен отстоял в суде «озорную шишку»

Новости 28.12.2018 20:42 57

Арбитражный суд поставил точку в деле о конфетах с шишками. Руководитель красноярской компании «Лакомый край» Алла Авдюкова подавала иск к главе предприятия «Озорная шишка» барнаульцу Денису Пчельникову.

Как пишет РБК, Авдюкову заинтересовало производство конфет «Шишка в шоколаде», «Шишка в шоколаде на палочке» и «Ведро шишек в шоколаде». Она считает, что имеет место нарушение права на запатентованный ею способ производства конфет.

Авдюкова потребовала прекратить производство и продажу этих конфет, убрать с официального сайта всю информацию о них, а также взыскать с Пчельникова 2 млн рублей. Однако суд пришел к выводу, что истец и ответчик все-таки используют разные способы обработки соснового сырья и приготовления продукта.

Юрист ответчика заявляла, что ее клиент варит шишки, а Авдюкова их вымачивает, варит, а затем высушивает, а это процесс вяления. Между тем, Алла Авдюкова считает, что ее шишки тоже можно назвать вареными.

«В формуле полезной модели истца обязательным этапом значится вяление соснового цуката, в технологии ответчика сосновое сырье не проходит этап вяления», - сказано в решении суда.

В итоге исковые требования истца остались без удовлетворения. Также суд постановил взыскать с Аллы Авдюковой 20 тысяч рублей в пользу ответчика для возмещения расходов на оплату услуг представителя.