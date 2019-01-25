Глава Рубцовска рассказал о незыблемых женских ценностях

Новости 25.01.2019 9:51 289

На собрании рубцовского отделения «Союза женщин России» глава города Дмитрий Фельдман отметил важность работы женсовета и обратился с благодарностью к представительницам прекрасного пола. О мероприятии рассказали в пресс-службе города.

Совет женщин Рубцовска, по словам Дмитрия Фельдмана, одна из наиболее авторитетных общественных организаций.

«Самыми главными ценностями, которые стоят во главе угла у Совета женщин, были и остаются всегда незыблемыми – мир и дети, семья, женщина-мать. Участвуя в женском движении, вы, женщины, не только реализуете свои знания, возможности, опыт, но и помогаете окружающему нас миру стать добрее и светлее, привносите в него больше понимания, отзывчивости, сострадания, тепла и красоты», - обратился к присутствующим Дмитрий Фельдман.

Руководитель местного отделения Валентина Удод также привела некоторую статистику: в Рубцовске живет 75 тысяч женщин, из них работающих в сфере образования, культуры, здравоохранения, социальных структурах и промышленных предприятиях города 38 тысяч.

«В городе проживает 25 тысяч детей (от 0 до 17 лет). Эта статистика обязывает нас тесно сотрудничать с социальными партнерами, реализуя задачи, поставленные Указом Президента России, Правительства Алтайского края в области семьи, демографии и детства. Совместная работа всех структур и ведомств вливается в поток добрых дел всего женского движения города, - цитирует пресс-служба слова Валентины Удод.

Дмитрий Фельдман отметил важность работы женсовета для обеспечения семейного благополучия и защиты прав женщин и детей. В этот день 30 представительниц Союза женщин были отмечены Благодарственными письмами главы города.