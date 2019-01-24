Рубцовские власти поделились «инвестиционными» успехами за пять лет

Новости 25.01.2019 7:47 43

Величина объема инвестиций в основной капитал за счет бюджета Рубцовска в рамках адресной инвестиционной программы менялась от минимальной 7 млн рублей до максимальной суммы более 38 млн рублей, сообщила мэрия Рубцовска.

В 2014 году сумма инвестиций в основной капитал за счет местного бюджета составляла 34 млн рублей, в 2015 году – всего 7,3 млн рублей, а далее начала расти. В 2016 году было вложено 11,7 млн рублей, в 2017 году – 20,6 млн рублей и максимальная за пять лет цифра – 38,8 рублей.

Среди крупных реализованных проектов отмечается капитальный ремонт здания Рубцовского драматического театра (на фото), строительство пятиэтажного жилого дома для работников медицинских и образовательных учреждений, реконструкция магистральных тепловых сетей, ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Калинина с путепроводом через основные железнодорожные пути и так далее.

«Большинство социально значимых бюджетных проектов финансировались на долевых условиях местного бюджета с краевым и федеральным бюджетами в рамках государственных (или федеральных, региональных) программ», - отмечают в администрации.