Агротуристический кластер «Алтайские луга» пополнился овцеводческим комплексом

Новости 25.01.2019 8:22 283

В феврале 2018 года в Алтайском крае появился агротуристический кластер «Алтайские луга». Не так давно в него добавился новый объект – овцеводческий комплекс.

Кластер «Алтайские луга» начал работу как дочернее предприятие АО «Курорт Белокуриха». В него входит комплекс «Сибирское подворье», пруд «Живая рыба», «Парк животных ледникового периода», животноводческий комплекс в селе Лютаево Солонешенского района. Как сообщает пресс-служба Белокурихи, в декабре для «Алтайских лугов» купили 70 годовалых ярок и шесть баранов горно-алтайской породы. Овец поселили на ферме, рассчитанной на 200 голов и построенной специально для них.

В январе поголовье пополнилось еще сотней ярок, которые будут жить на животноводческом комплексе в километре от «Сибирского подворья». Отмечается, что ранее там располагался «Парк животных ледникового периода», однако из экономических соображений собственник решил сменить туристический вектор объекта на сельскохозяйственный.

«Овцы горно-алтайской породы дают не только мясо, но и шерсть. Поэтому уже летом мы начнем их стричь и сбывать шерсть в Германию и Монголию. Первое потомство от новых обитателей фермы будем ждать в этом году. В планах предприятия – постепенно довести поголовье до пятиста», – рассказал директор агротуристического кластера «Алтайские луга» Александр Потемкин.

На ферме также планируют вести селекционную работу.