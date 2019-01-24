Отец троих детей в Алтайском крае совратил 12 малолетних девочек

Новости 25.01.2019 7:13 63

31-летний житель Первомайского района пойдет под суд за интимные переписки с несовершеннолетними девочками. Он утверждает, что не знал о возрасте своих собеседниц.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина знакомился с девочками в соцсетях и вел переписку от лица 16-летнего подростка.

Он просил отправлять фото порнографического характера, а также высылал свои. Мужчина таким образом развратил 12 девочек в возрасте от 12 до 15 лет, которые проживают как на территории Алтайского края, так и в других регионах страны.

Обвиняемый вину признал частично. Он утверждает, что не знал о возрасте потерпевших. При этом мужчина позиционировал себя как примерный семьянин, воспитывающий троих несовершеннолетних детей. Уголовное дело направлено в суд.

Следственные органы в очередной раз напоминают родителям более внимательно относиться к контактам детей в социальных сетях и обращать внимание на их личную переписку. Кроме того, необходимо объяснять несовершеннолетним о той опасности, которую представляют неизвестные лица, входящие к ним в доверие посредством общения в социальных сетях. Преступления против половой неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних, совершающиеся в интернете зачатую имеют латентный характер. И лишь взрослые своим внимательным отношением могут огородить своего ребенка от причинения психологической травмы и морального вреда.