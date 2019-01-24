Тайны бийской политики, или как единороссы «подарили» комитет коммунисту

Новости 24.01.2019 18:51 161

Недавние перестановки в стенах Бийской гордумы получили продолжение. Как стало известно «Политсибру», сегодня была достигнута окончательная договоренность внутри комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. На место председателя, единоросса Игоря Степанова, перейдет его заместитель Александр Хлыновский. Это первый случай в истории БГД, когда комитет возглавит коммунист.

Как уже сообщалось, последние несколько месяцев Игорь Степанов совмещал посты зампредседателя Бийской думы и главы «экономического» комитета. При этом работал единоросс на неосвобожденной основе. Однако на прошлой неделе Степанов сумел устроиться в БГД на зарплату. Для этого известному в городе предпринимателю пришлось отказаться от ведения бизнеса. Среди тех, кто поддержал его кандидатуру, неожиданно оказались и коммунисты.

Однако такой поворот событий предполагал, что Степанов должен будет отказаться от руководящего поста в комитете. Логично предположить, что должность вместо одного единоросса должен был "унаследовать" другой представитель «партии власти» - Константин Белый. Но этого не произошло. Кресло ушло в пользу коммуниста, бывшего в ранге зампредседателя – Александра Хлыновского.

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Кстати, комитет по экономической политике – один из самых разношерстных с точки зрения политического представительства. Здесь есть выходцы из всех 4 фракций – ЕР, СР, КПРФ и ЛДПР. К слову, именно либерал-демократ Александр Вишняков стал новым зампредом комитета. Единороссы и в этом случае остались не у дел.

Между тем далеко не все соратники Степанова по ЕР оказались удовлетворены перераспределением постов в комитете по экономической политике. Например, председатель комитета по земельным отношениям Руслан Курасов (кстати, в свое время боролся со Степановым за пост зампреда Думы) полагает, что дело во внутренних договоренностях и коалициях, которые оформились в стенах БГД ранее.

«Такого никогда не было, чтобы пост председателя комитета у нас занимал бы коммунист. Все это по большому счету политические игры. Посмотрите, когда первый раз голосовали за Степанова (на должность заместителя председателя Бийской гордумы), все 8 коммунистов синхронно выступили против. Однако проходит какое-то время и во фракции неожиданно наступает раскол – Степанов таким образом получил дополнительные три голоса. Для победы же ему хватало и двух», - рассказал "Политсибру" о внутренней «кухне» БГД Курасов.

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Из слов депутата можно сделать вывод, что представители «партии власти», обладающие в стенах думы не меньшим количеством мест, чем любая из других фракций, могли бы более активно лоббировать своего человека на место Степанова в комитете. Более того, налицо и определенный недосмотр со стороны местного бийского отделения ЕР. Вероятно, активнее на ситуацию могли бы повлиять и в крае. Но по каким-то причинам сделано этого не было.

Председатель Бийской думы Сергей Ларейкин в свою очередь заявил, что решение комитета является его внутренним делом. При этом учитывая статус заместителя, которым располагал Александр Хлыновский, было бы логично именно его назначить председателем.

Сам Игорь Степанов заявил «Политсибру», что голосование по его преемнику в комитете было единогласным: «На самом деле у нас все люди достойны этого места. Главная же задача, как мне видится, – чтобы все вопросы решались правильно и компетентно. Тогда нет никакой разницы, кто по своей политической окраске председатель. Если вы заметили, в нашем комитете есть представители всех фракций, представленных в думе».

Политические торги в стенах БГД – неизбежная расплата со стороны местных единороссов за проваленную выборную кампанию 2017 года. Правда при этом ключевые посты, равно как и оплачиваемые должности, все-таки остались за ЕР. Более того, учитывая сложности с формированием единой коалиции от оппозиционных сил, единороссы зачастую успешно прибегают к тактике «разделяй и властвуй». В этом случае формальная передача комитета в руки КПРФ – не более чем реверанс и соблюдение политического этикета.

Обращает на себя внимание, что внутренние интриги в стенах БГД разворачиваются на фоне скандала с декларациями народных избранников. Всего под подозрения угодили 17 человек, на сайте городского суда пока указаны 11 фамилий. И вот что любопытно: комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству представлен в полном составе. В списке фигурируют Константин Белый (ЕР), Александр Вишняков (ЛДПР), Александр Хлыновский (КПРФ), Евгений Тиуков (СР), Игорь Степанов (ЕР). Не исключено, что все вышеперечисленные депутаты могут остаться без мандата уже в 2019 году.