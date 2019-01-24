ОНФ: информация о голодных обмороках у детей в школах Кузбасса не подтвердилась

Новости 24.01.2019 19:50 136

В Кемеровской области создали специальную комиссию для проверки информации о школьниках, падающих в голодный обморок. Активисты Общероссийского народного фронта, вошедшие в состав областной комиссии, опровергли данное сообщение, сообщается на сайте ОНФ.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил депутатам, что за декабрь к нему поступили десятки обращений от педагогов из сельских школ с просьбой помочь в оплате питания учеников, поскольку они падают в голодный обморок.

Кемеровские школьники стали чаще падать в голодный обморок Новости 23.01.2019 16:50 Такая проблема наблюдается среди учеников сельских школ и тех, кого привозят в школу из поселка 498

Власти области назвали информацию об обмороках в школах сомнительной. Была создана комиссия из представителей органов власти, депутатов и общественников, которая проверила некоторые образовательные учреждения на наличие подобных фактов.

«Мы проверили сегодня ряд образовательных учреждений Кемеровского муниципального района, пообщались с родителями школьников и учителями, проверили наличие продуктов в школьных столовых. В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков, работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена. Горячим питанием сегодня охвачены 85–90 процентов обучающихся, остальные отказываются от школьного питания по разным причинам, в основном берут обеды с собой из дома. На питание детей из опекунских и малообеспеченных семей районный бюджет выделяет чуть более 400 тысяч рублей. Местные сельхозпроизводители действительно оказывают помощь школам продуктами питания, но это рассматривается лишь как дополнительная поддержка и позволяет улучшить ассортимент и качество питания детей, а также снизить его стоимость», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов.

По словам Скворцова, детский омбудсмен отказался называть представителям Народного фронта номера школ, в которых якобы были выявлены случаи голодных обмороков детей, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

«Мы уделяем серьезное внимание вопросам качества школьного питания и, разумеется, будем продолжать эту работу. Если кто-то располагает информацией о том, что подобные факты имеют место быть, то есть общественные структуры, Общероссийский народный фронт, к нам всегда можно обратиться с конкретными данными об образовательном учреждении, фамилией ребенка, для того чтобы можно было не говорить голословно, а разбираться в каждом конкретном случае в отдельности», – добавил Скворцов.

В течение двух недель комиссия проверит все сельские школы Кемеровской области.

Напомним, следственный комитет и прокуратура области также проверяют данную информацию.