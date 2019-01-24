Вместе с похолоданием в Алтайский край придет порывистый ветер

Новости 24.01.2019 18:13 152

По прогнозу алтайских синоптиков, завтра, 25 января, на большей части территории региона ожидается сильный ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Ранее «Политсибру» писал о резком похолодании.

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Завтра в Алтайском крае ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Дневная температура составит -6°...-11°С, в течение дня похолодает до -21°С.

Водителям при осадках, ухудшающих видимость, следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.

Пешеходам при сильном ветре стоит переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты. Прятаться от сильного ветра около стен домов запрещено, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.