Вместе с похолоданием в Алтайский край придет порывистый ветер

По прогнозу алтайских синоптиков, завтра, 25 января, на большей части территории региона ожидается сильный ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Ранее «Политсибру» писал о резком похолодании.
Очень холодно ночью 26 января
Завтра в Алтайском крае ожидаются снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, днем возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Дневная температура составит -6°...-11°С, в течение дня похолодает до -21°С.
Водителям при осадках, ухудшающих видимость, следует уменьшить скорость движения до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться.
Пешеходам при сильном ветре стоит переждать непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты. Прятаться от сильного ветра около стен домов запрещено, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов.
«Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Алтайскому краю.