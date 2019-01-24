В Алтайском крае 38-летний житель одного из сел Баевского района обвиняется в лишении жизни односельчанина из-за непонравившегося спиртного. Обвиняемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.
10 января этого года обвиняемый приобрел у односельчанина самогон. Его не удовлетворило качество самодельного алкоголя и вечером того же дня он вернулся с требованием поменять. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый избил хозяина дома. Утром 57-летний хозяин дома был обнаружен мертвым.
Мужчине предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.