Жителю Алтайского края не понравился купленный самогон, и он до смерти избил «продавца»

Новости 24.01.2019 17:50 271

В Алтайском крае 38-летний житель одного из сел Баевского района обвиняется в лишении жизни односельчанина из-за непонравившегося спиртного. Обвиняемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

10 января этого года обвиняемый приобрел у односельчанина самогон. Его не удовлетворило качество самодельного алкоголя и вечером того же дня он вернулся с требованием поменять. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый избил хозяина дома. Утром 57-летний хозяин дома был обнаружен мертвым.

Мужчине предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.