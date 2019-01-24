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Жителю Алтайского края не понравился купленный самогон, и он до смерти избил «продавца»

Новости
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В Алтайском крае 38-летний житель одного из сел Баевского района обвиняется в лишении жизни односельчанина из-за непонравившегося спиртного. Обвиняемого заключили под стражу, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

10 января этого года обвиняемый приобрел у односельчанина самогон. Его не удовлетворило качество самодельного алкоголя и вечером того же дня он вернулся с требованием поменять. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Обвиняемый избил хозяина дома. Утром  57-летний хозяин дома был обнаружен мертвым.

Мужчине предъявили обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Политсиб.ру

#Следствие #Алтайский край