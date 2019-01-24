Более 60 энергетиков отметили за добросовестный труд на Алтае

Новости 28.12.2018 21:20 40

В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Горно-Алтайские электрические сети» («ГАЭС») состоялось открытие Доски почёта и торжественное чествование коллектива в связи с профессиональным праздником - Днем энергетика.

Более 60 сотрудников электросетевого комплекса отмечены наградами разного уровня за добросовестный труд и личный вклад в развитие электроэнергетики Республики Алтай.

Благодарность ПАО «Россети» объявлена электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда Майминского района электрических сетей (РЭС) Сергею Шулбакову. Благодарность ПАО «МРСК Сибири» объявлена заместителю директора по безопасности по филиалу «ГАЭС» Илье Бабкову и главному специалисту сектора закупок Анастасии Колпаковой.

Благодарственным письмом Министерства регионального развития Республики Алтай награжден заместитель начальника службы подстанций Андрей Зайцев.

Первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Майминский район» Владимир Шестак поздравил энергетиков с профессиональным праздником, выразил благодарность за труд и пожелал дальнейшей безаварийной работы.

В рамках чествования персонала «ГАЭС» по случаю профессионального праздника в филиале открыли Доску почета. Восемь лучших по результатам 2018 года работников отрасли лично поздравил заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Меделянов.

«Лучшие сотрудники филиала сегодня занесены на Доску почета, пусть это станет для нас доброй традицией. Поздравляю Вас, коллеги, вы пример для всех», - отметил директор.