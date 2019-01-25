Бесплодие, пневмония, инфаркт: сибирские ученые о возможных последствиях крещенских купаний

Новости 19.01.2019 17:19 151

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) не рекомендуют участвовать в крещенских купаниях недавно переболевшим или имеющим серьезные хронические патологии людям. По их оценке, единичное ныряние в ледяную воду пользы здоровью не принесет. Также, по мнению специалистов, не стоит участвовать в этом мероприятии беременным, детям и подросткам.

Доцент кафедры детских болезней СибГМУ Наталия Басарева пояснила агентству "Интерфакс-Сибирь", что для неподготовленных взрослых окунание в прорубь может привести пневмонии, гипертонии, инфаркту и инсульту, а у детей - к сильному испугу, судорогам, остановке дыхания.

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"Крещенские купания - это не закаливание, а серьезное испытание и стресс для организма. Доказано, что подобные экстремальные процедуры могут вызвать бесплодие у мужчин. Участие детей в крещенских купаниях допустимо после завершения пубертатного периода, когда все системы организма являются созревшими и способными давать адекватный ответ на стресс".

"Человек, который не занимается закаливанием, может очень тяжело перенести такой "экстремальный обряд", но каждый организм реагирует по-своему. Поэтому лучше заранее проверить возможности своего организма в более легкой форме", - пояснила Басарева.

Напомним, в Алтайском крае на Крещение подготовлено 67 купелей