Барнаульская новостройка попала в рейтинг самых дорогих в России

Новости 24.01.2019 17:17 425

Аналитики составили список регионов с самыми высокими ценами на квартиры в строящихся жилых комплексах. Регион занял восьмую строчку в десятке субъектов РФ, следует из исследования ЦИАН.

Авторы рейтинга говорят, что самый дорогой лот в Алтайском крае выставлен на продажу за 23,41 млн рублей. Это квартира площадью 234 кв. м в жилом комплексе «Центральный» в центре Барнаула (недалеко от Дворца спорта).

Строит его компания «Строительная Перспектива ПСК». Цены в этом доме от 59 984 до 100 811 рублей за «квадрат». Сдать объект должны в четвертом квартале 2019 года.

Первое место в рейтинге ожидаемо заняла Москва - 664,03 млн рублей за пентхаус площадью 266 кв. м в элитном жилом комплексе «Полянка/44».

«За цену самой дорогой квартиры в строящемся доме в столице можно приобрести остальные 19 лотов из топ-20 регионов России с самыми высокими ценами в новостройках», - отмечают авторы исследования.

Добавим, что для данного рейтинга были отобраны проекты, в которых по состоянию на вторую половину января 2019 года продолжаются строительные работы. В каждом из регионов страны был выбран самый дорогой объект, стоимость которого и определила позицию субъекта в рейтинге.