Блокадники в Барнауле получат выплату к 75-летию освобождения Ленинграда

Новости 24.01.2019 16:52 283

К 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады предоставят выплату. В Барнауле на нее могут рассчитывать 128 ветеранов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Независимо от региона проживания размер денежной выплаты составит 7 тысяч рублей. Средства направят из бюджета Санкт-Петербурга. Выплаты будут производиться на банковские счета до конца 2019 года.

Для получения денежной выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Алтайского края, а также удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, понадобятся сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и о банковском счете, на который будет перечислена единовременная денежная выплата.

Заявление и документы могут быть представлены лично или через уполномоченного представителя (при наличии документов, подтверждающих личность и полномочия представителя).

27 января 2019 года — день 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 24 января в музее «Город» прошло вручение памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», учрежденного Правительством Санкт-Петербурга. В 1942 году в Алтайский край эшелоны привезли около 4 тысяч детей блокадного Ленинграда.