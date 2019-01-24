В Красноярском крае родители учащихся пожаловались в прокуратуру на платный пропуск в школу

Новости 24.01.2019 15:10 296

Родители учеников школы №2 в Сосновоборске Красноярского края обратились в прокуратуру с просьбой проверить законность введения платных электронных карт для прохода детей в учебное заведение. Учеников без электронных пропусков будут запускать по спискам, из-за чего ученики будут вынуждены приходить на занятия заранее, сообщил ТАСС.

В жалобе родители сообщили, что с 21 января в школе введена пропускная система через установленные на безвозмездной основе турникеты. По словам родителей, им навязывают электронные пропуска. С помощью них дети смогут не только проходить в школу, но и оплачивать питание в столовой. Электронная карта стоит 200 рублей, брелок - 350 рублей, браслет - 450. Те, у кого нет пропуска, должны будут приходить на занятия заранее, чтобы вахтер успел перед началом уроков отметить их по спискам.

«Мы считаем, что эти действия грубо нарушают закон. Дети не обязаны отстаивать очередь, чтобы попасть в учебное заведение. Просим проверить законность установки электронных турникетов, законность сбора родительских средств, обеспечить возможность беспрепятственного входа/выхода детей из учебного заведения, а также питания детей в образовательной организации без применения электронной карты», - говорится в обращении родителей.

Один из родителей рассказал журналистам, что под обращением подписались 140 человек. Также родители намерены обратиться в ФАС на предмет возможного сговора между коммерческой компанией, школой и администрацией.

В красноярском минобре пояснили, что электронными пропусками уже пользуются во многих школах региона. Родители могут отказаться от их приобретения, в этом случае дети проходят в школу по спискам. Кроме того, в министерстве отметили, что решение об установке пропускных терминалов должно приниматься совместно с родителями.