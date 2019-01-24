В Алтайском крае скорректируют программу по строительству новых школ

Алтайские власти внесут коррективы в программу по созданию новых мест в школах, которая направлена на отмену двухсменного обучения. Как сообщил на пресс-конференции 24 января министр регионального минобра Максим Костенко, сейчас заканчивается работа над документом, вносящим изменения.
Так, в краевую программу дополнительно вписали строительство четырех новых школ и 42 пристроек. Также дополнительно в 160 школах сделают капитальный ремонт. Только за счет пристроек будет обеспечено до 400 новых мест.
«Особое внимание здесь уделяется начальной школе из-за хороших последствий «демографического бума» конца 2010-х годов. И, естественно, количество мест в начальной школе постоянно расширяется. Только в 2018 году мы ввели порядка трех тысяч новых мест», - подчеркнул Максим Костенко.
Он также добавил, что задача краевых властей до 2025 года решить вопрос со второй сменой. Сейчас уже 83% школьников учится в одну смену.
«На 2019 год планируется введение 3,5 тысяч новых мест», - добавил министр.
Всего в рамках реализации программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в Алтайском крае запланировано строительство 36 новых школ, 45 пристроек к существующим зданиям, капитально собираются отремонтировать 273 школы.
В крае будет обеспечено 2850 новых мест для дошкольников