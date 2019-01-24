В Алтайском крае скорректируют программу по строительству новых школ

Новости 24.01.2019 14:26 379

Алтайские власти внесут коррективы в программу по созданию новых мест в школах, которая направлена на отмену двухсменного обучения. Как сообщил на пресс-конференции 24 января министр регионального минобра Максим Костенко, сейчас заканчивается работа над документом, вносящим изменения.

Так, в краевую программу дополнительно вписали строительство четырех новых школ и 42 пристроек. Также дополнительно в 160 школах сделают капитальный ремонт. Только за счет пристроек будет обеспечено до 400 новых мест.

«Особое внимание здесь уделяется начальной школе из-за хороших последствий «демографического бума» конца 2010-х годов. И, естественно, количество мест в начальной школе постоянно расширяется. Только в 2018 году мы ввели порядка трех тысяч новых мест», - подчеркнул Максим Костенко.

Он также добавил, что задача краевых властей до 2025 года решить вопрос со второй сменой. Сейчас уже 83% школьников учится в одну смену.

«На 2019 год планируется введение 3,5 тысяч новых мест», - добавил министр.

Всего в рамках реализации программы по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в Алтайском крае запланировано строительство 36 новых школ, 45 пристроек к существующим зданиям, капитально собираются отремонтировать 273 школы.





Заявления можно подать как в традиционном виде, обратившись в школу, так и на Кстати, прием первоклассников в школы по месту жительства начнется 1 февраля и продлится до 30 июня. Для детей, которые хотят поступить в школу не по месту жительства, заявления принимают с 1 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.Заявления можно подать как в традиционном виде, обратившись в школу, так и на портале образовательных услуг , там же опубликована и подробная инструкция. Отметим, что в разных городах и районах время начала приема заявлений может быть разным. Информацию о нем можно уточнить на сайтах комитетов по образованию.