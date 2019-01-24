Следователи устанавливают личность девочки, упавшей в колодец в Барнауле

В рамках процессуальной проверки для установления обстоятельств падения ребенка в колодец в Барнауле алтайские следователи устанавливают личность потерпевшей девочки. Родителей ребенка или тех, кто знаком с несовершеннолетней, просят обратиться в СУ СК по Алтайскому краю, сообщили в ведомстве.
Напомним, следователи проводят доследственную проверку по факту падения несовершеннолетнего ребенка в колодец, расположенный на улице Энергетиков в Барнауле.
Ранее «Политсибру» писал, что девочку спас очевидец, проезжающий мимо
Следствие установило, что 22 января этого года житель города Барнаула разместил в СМИ и социальных сетях сообщение и видеозапись, на которой зафиксировано падение девочки в колодец. Мужчина, спасший ребенка, не владеет информацией о личности девочки. Других свидетелей происшествия найти не удалось.
«Следственные органы просят родителей пострадавшего ребенка и лиц, которым известны данные о несовершеннолетней и ее официальных представителях, обратиться в органы Следственного комитета РФ по Алтайскому краю для установления всех обстоятельств происшествия. Телефоны для связи: 8 (385 -2) 29-80-01, 29-80-94, 61-74-38 или 61-72-51», - говорится в сообщении следственного комитета.