В Алтайском крае резко сократился электорат за 2018 год

Новости 24.01.2019 12:53 375

В Алтайском крае по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 1 833 955 избирателей. Информация размещена на сайте крайизбиркома. За прошлый год электорат в регионе сократился на 26,5 тысяч человек. При этом, если брать в расчет сентябрьские выборы губернатора, тогда правом голоса обладали 1 846 084 жителя региона.

Самым многочисленным стал Индустриальный район Барнаула – на его территории по последним данным проживают 171 580 избирателей. Далее следует Ленинский район краевого центра - там зарегистрированы 106 864 избирателя. Среди других муниципалитетов лидером является Рубцовск: 100 658 человек достигли совершеннолетия. Также значительное число избирателей зафиксировано в Приобском и Восточном районах Бийска – 84 687 и 79 800 человек соответственно.

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Самые малочисленные муниципалитеты Алтайского края с электоральной точки зрения – Суетский (3660), Ельцовский (4899), Тогульский (6600) и Солтонский (6662) районы. Что касается городских округов, здесь аутсайдерами по этому критерию стали ЗАТО «Сибирский» (7777 человек) и Белокуриха (12 344).

Среди районов края наибольшим числом потенциальных избирателей могут похвастать Первомайский (40 529), Каменский (38 429 избирателей) и Тальменский (34 949 человек). К самым малочисленным территориям (до 10 тысяч избирателей) относится 17 муниципалитетов.

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Убыль электората в регионе вызвана в первую очередь демографическими причинами — преобладанием смертности над рождаемостью, а также высоким уровнем миграции.

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в Алтайском крае не ожидается каких-то крупных избирательных кампаний. Пока запланированы выборы 32 глав сельских поселений. Всего будет замещено свыше 100 депутатских мандатов, в основном это выборы дополнительные и повторные. Самые массовые состоятся на территории Змеиногорского района, где депутатский корпус обновится на 15 человек.