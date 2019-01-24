Китайский язык и собеседование. Какие новинки ждут алтайских школьников на ГИА-2019?

Новости 24.01.2019 12:12 314

В этом году 24 тысячи школьников перед государственной итоговой аттестацией должны будут пройти устное собеседование по русскому языку. Кроме того, в перечень предметов, доступных для ЕГЭ, включили китайский язык. Подробности о нововведениях рассказали на пресс-конференции 24 января в министерстве образования Алтайского края.

Устное собеседование

До 29 января включительно девятиклассники должны подать заявление в своей школе на прохождение устного собеседования. Само оно пройдет 13 февраля. По аналогии с итоговым сочинением в 11 классе, для устного собеседования предусмотрели еще два дополнительных дня – 13 марта и 6 мая.

«Была очень большая дискуссия о том, как может русский язык сдаваться только в виде тестов. А как же компетенции связанные с разговором, чтением, осмыслением текстов? Так вот их призвано оценить как раз такое собеседование. Алтайский край в конце прошлого года успешно принял участие в апробации процедуры устного собеседования», - рассказал министр образования края Максим Костенко.

Совершенно новый для школьников вид итоговой аттестации будет проходить в максимально естественных условиях – в той же школе, где учится проходящий собеседование выпускник, рассказала учитель русского языка и литературы школы №59 Барнаула Ирина Филиппова.

«Девятиклассники куда меньше боятся итоговой аттестации, потому что хорошо понимают, что будет на собеседовании. Психологический барьер уже снят. Во всяком случае, выпускники этого года уже очень хорошо представляют себе эту процедуру. На собеседовании ребята показывают уровень своей коммуникации. Все наши методические мероприятия говорят о том, что ученики справляются. Особенно им нравится выстраивать свой монолог, и они также легко вступают в диалог», - поделилась Ирина Филиппова и подробно рассказала, как будет проходить новый экзамен.

Как будет проходить итоговое собеседование?

Сначала ученик должен будет прочитать небольшой незнакомый ему ранее текст. Он будет об известных людях страны, например, в демо-версии предлагается текст о Юрии Гагарине. На чтение дается около 3 минут, но если школьник будет читать быстрее или медленнее, торопить или обрывать его не станут. После прочтения текст нужно будет сжато пересказать. Также есть задание включить в пересказ уже подготовленную учителем цитату.

Далее идет разговорная часть – монолог. Выпускник должен самостоятельно выстроить рассказ, который может быть описанием фотографии, события или рассуждение на какой-либо вопрос. Состоять такой монолог должен примерно из 10 предложений.

Заканчивается собеседование ответами на вопросы учителя-собеседника. Все это займет не больше 15 минут.

Кстати, в аудитории, кроме выпускника и собеседника, также будет находиться учитель-эксперт, который и оценивает ответы. Максимально можно набрать 19 баллов. Итогом будет «зачет / незачет». Для зачета необходимо не менее 10 баллов. Проверка займет не более пяти дней, поэтому участники будут ознакомлены с результатами итогового собеседования не позднее 19 февраля.

«Проводится это все в естественных условиях для ученика, это максимально щадящий вариант. В последнее время как дефицит оценивается тема осмысленного чтения. Мы читаем, но понять не получается. Функциональное, осмысленное чтение будут активно развивать в наших школах», - подытожил Максим Костенко.

Какие еще нововведения ждут школьников в 2019 году?

Сама процедура проведения ГИА в этом году не изменится. Также обязательным условием для получения аттестата об основном общем образовании является сдача ОГЭ по четырем учебным предметам (обязательные русский язык и математика). Заявление на участие надо будет подать до 1 марта.

Срок подачи заявлений на ЕГЭ закончится 1 февраля. В этом году экзамен сдадут более 12 тысяч выпускников. Пройдет ЕГЭ традиционно в три этапа:

Досрочный: 20 марта – 10 апреля Основной: 27 мая – 2 июля Дополнительный: 3 – 20 сентября

Новинкой в этом году станет выбор выпускником либо базовой либо профильной математики. Но пугаться этого не стоит, говорят эксперты. В случае неудачной сдачи профильной математики, можно будет пересдать экзамен на базовом уровне в основной период и получить аттестат вовремя.

Китайский язык

Также нововведением в этом году можно назвать включение в перечень экзаменов для ЕГЭ китайского языка.

Как отметил Костенко, Алтайский край готов к приему экзамена, в крае сформировали предметную комиссию.

«Пока мы не видим заявлений по китайскому языку, но мы знаем, что есть школы, где в формате дополнительного образования он изучается. Возможно, что такие желающие до 1 февраля появятся. У нас сформирована предметная комиссия с привлечение вузовских экспертов. Материалы подготовлены. Мы на 100% готовы, созданы все необходимые условия», - сказал министр.

Отметим, что в прошлом году в перечень предметов включили испанский язык. Всего в этом году школьники имеют возможность сдать ЕГЭ по пяти иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский и китайский).