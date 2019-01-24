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Первые масштабные работы по подготовке к паводку завершили в Барнауле

Новости
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В Барнауле расчистили дно и укрепили берега реки Барнаулки на участке от автомобильного моста на шоссе Ленточный Бор до гидротехнического сооружения на Ангарском проезде. Такая мера необходима для защиты от паводка жителей поселков Борзовая Заимка и Кирова, станции Ползуново, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик приступил к работе в начале этого года, так как в зимнее время сильно промерзает грунт. Это самое оптимальное время для передвижения тяжелой техники. Специалисты отметили, что уже сейчас виден результат проведенной работы: уровень грунтовых вод понизился на 50-70 см.

Основные мероприятия по подготовке к весеннему паводку в Барнауле начнутся в феврале. По словам руководителя управления ГОЧС Барнаула Вячеслава Романова, план противопаводковых мероприятий на 2019 год включает 55 пунктов, на реализацию выделено свыше 19 млн рублей.

Напомним, весной прошлого года уровень воды в Барнаулке существенно поднялся. Это привело к размытию дороги. Также в некоторых местах обрушилась проезжая часть.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Паводок #Барнаул #Алтайский край