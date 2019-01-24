Прокуратура снимет с большинства барнаульских депутатов «неподотчетные» 6000 рублей

Новости 24.01.2019 11:39 553

Как стало известно «Политсибру», депутаты Барнаульской гордумы на ближайшем заседании (запланировано на 22 февраля), по всей видимости, будут вынуждены удовлетворить протест прокурора, касающийся ежемесячных выплат народным избранникам, работающим на неосвобожденной основе.

Еще в декабре 2013 года Барнаульская гордума приняла решение «О ежемесячных компенсационных выплатах депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной основе». На одного депутата из бюджета на это тратилось 6000 рублей ежемесячно. Кроме того, председателю БГД, работающему не за зарплату, компенсируются расходы на служебные командировки. Последний пункт, кстати, добавлен относительно недавно – в октябре 2018 года.

По данным «Политсибру», со стороны депутатского корпуса ответственным за проработку данного вопроса является Андрей Солодилов, со стороны горадминистрации – замглавы по экономической политике Вячеслав Химочка. Показательно, что протест прокурора совпал по времени с декларационным скандалом в стенах БГД. Из-за различного рода ошибок и неточностей при заполнении деклараций за 2017 год своих кресел могут лишиться сразу 14 человек.

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Из 40 человек зарплату в Барнаульской гордуме в настоящее время получают четверо: Марина Ермоленко (руководитель комитета по социальной политике), зампредседателя БГД Сергей Струченко, зампред комитета по бюджету, налогам и финансам Юрий Ряполов и зампредседателя комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин.

Остальные 36 депутатов работают на непостоянной основе. Таким образом несложно посчитать, что ежемесячно из бюджета на них тратится 216 тысяч рублей, за год – 2,592 млн рублей, а за весь период работы созыва – 12,96 млн рублей.

Как рассказал «Политсибру» заместитель председателя БГД Сергей Струченко, в данном случае барнаульские депутаты не станут исключением. Ранее такая же судьба постигла их бийских коллег. В наукограде народные избранники, работающие на непостоянной основе, правда, получали куда более скромные 1000 рублей в месяц.

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Стоит добавить, что аналогичные действия прокуратура применила и к региональным депутатам. На январской сессии АКЗС народные избранники будут вынуждены отказаться от компенсационных выплат на депутатские расходы.