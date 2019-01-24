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Алтайские ученые разработали уникальную технологию переработки отходов зерновых культур

Новости
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Ученые Алтайского государственного технического университета разработали технологию  переработки отходов растительного происхождения с целью получения композиционных строительных материалов.

Такая технология, сочетающая методы «взрывного автогидролиза» (обработка под давлением и высокой температурой) и горячего прессования, позволяет получать композиционные строительные материалы из соломы злаковых культур, шелухи, лузги пшеницы и овса, коры и зелени хвойных т.д.

Обработанные методом «взрывного автогидролиза» отходы растительного происхождения прессуются без использования клеев.

Как отмечают разработчики, полученные материалы соответствуют всем требованиям стандартов, предъявляемым к традиционным ДВП и ДСтП, а из-за отсутствия различных дорогостоящих синтетических добавок, простоты изготовления имеют невысокую себестоимость, экологически безопасны.

Потенциальными потребителями технологии получения строительных материалов являются деревообрабатывающие предприятия, предприятия, занимающиеся переработкой крупяных и зерновых культур.

Автор: Политсиб.ру

#АлтГТУ #Алтайский край