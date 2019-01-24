Следователи проверят информацию о голодных обмороках школьников в Кемеровской области

Новости 24.01.2019 10:46 249

Следственные органы проводят доследственную проверку по информации о голодных обмороках учеников в Кемеровской области. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын на сессии областного совета народных депутатов сообщил о голодных обмороках учащихся сельских школ Кузбасса из-за нехватки денег на еду, сообщил ТАСС.

Кемеровские школьники стали чаще падать в голодный обморок Новости 23.01.2019 16:50 Такая проблема наблюдается среди учеников сельских школ и тех, кого привозят в школу из поселка 498

Кроме этого, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил проверить это заявление. В департаменте образования и науки пояснили, что сообщений о подобных случаях региональным властям не поступало. Также проверку по данной информации проведет областная прокуратура.

В Кемеровской области около 670 школ, в которых обучаются свыше 300 тыс. детей. По данным администрации региона, горячим питанием охвачены 90,1% школьников. Для учащихся из многодетных малообеспеченных семей за счет областного бюджета организовано льготное питание.