В Новоалтайске кочегар убил товарища и сжег его тело в печи котельной

Новости 24.01.2019 10:24 293

В декабре прошлого года из медицинского учреждения Первомайского района ушел в неизвестном направлении 46-летний мужчина. Новоалтайским следователям удалось установить, что в последний раз он был замечен в котельной одного из заведений города, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следователи осмотрели помещение котельной и обнаружили следы крови, которые присутствовали также и на одежде кочегара. В печи котельной были обнаружены костные останки. Последующие экспертизы подтвердили принадлежность крови потерпевшему.

Установлено, что 63-летний работник котельной ранее был судим. Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, к обвиняемому в котельную пришел его знакомый. Мужчины распивали спиртное, позже между ними произошел конфликт. Кочегар убил товарища неустановленным орудием и сжег его тело в печи.

Обвиняемому судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.