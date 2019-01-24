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Правительство РФ отложило введение соцнорм на электричество

Новости
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Введение социальной нормы потребления электроэнергии для россиян пока отложили. Такое решение принято 23 января на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, пишет РБК.

По словам представителя Дмитрия Козака Ильи Джуса, обсуждение заморожено на неопределенный срок. К вопросу вновь вернутся после тщательного определения финансовых рисков для населения.

Также будут учитывать результаты мониторинга реальных доходов россиян в 2018 году.

Напомним, обсуждаемая норма предполагает оплату электроэнергии по базовому тарифу и его рост при превышении нормы энергопотребления. Пилотный проект по введению соцнорм потребления электроэнергии был запущен в России в 2013 году, тогда их подразумевалось внедрять поэтапно, а с 2014 года ввести социальные нормы по всей территории России.

Опрошенные ранее эксперты «Политсибру» говорили, что даже в крае однозначного мнения по этому вопросу так и не сложилось.

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Также «Политсибру» рассуждал, на что можно потратить 300 кВт/ч (именно за такой объем предполагалось платить по обычному тарифу).

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Автор: Политсиб.ру

#ЖКХ #Тарифы #Электричество