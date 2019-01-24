Мария Мотузная хочет подать в суд на своих доносчиц

Новости 24.01.2019 8:47 380

Жительница Барнаула Мария Мотузная написала в Twitter, что собирается подать в суд на девушек, которые заявили на нее в полицию из-за якобы экстремистских картинок.

Девушки, Анастасия Битнер и Дарья Исаенко, будущие юристы, учатся на кафедре уголовно-правовых дисциплин алтайского филиала РАНХиГС, пишет «Комсомольская правда» - Барнаул». По неподтвержденным данным издания, выявлять «экстремистов» в сети и «стряпать» на них доносы – были их учебным заданием.

В заявлении девушки писали, что картинки на странице Мотузной вызвали у них неприязнь, ненависть и оскорбили их как верующих.

«Я читала их показания, они написаны как под копирку – мол, нашли в рекомендациях соцсети меня, потом, зайдя на мою страницу, увидели картинки и оскорбились», - цитирует издание слова Марии Мотузной.

Напомним, Марию Мотузную из-за мемов в соцсети обвиняли в экстремизме по статье 282 УК РФ и оскорблении чувств верующих по статье 148 УК РФ. Уголовное преследование было прекращено в связи с декриминализацией экстремистской статьи.