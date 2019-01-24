Глава СКР настаивает на уголовном деле по факту ДТП с детьми на Алтае

Новости 28.12.2018 21:50 46

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Зональном районе Алтайского края, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело должно быть возбуждено незамедлительно, отметил он. Дальнейшее расследование дела поручено Главному следственному управлению СК России, сообщили в пресс-службе. Кроме того, стало известно, что по факту ДТП прокуратура Зонального района Алтайского края организовала проверку.

В настоящий момент всем пострадавшим в аварии оказывается медицинская помощь, отметили в минздраве Алтайского края. На месте аварии работали пять бригад «скорой помощи». Все пострадавшие доставлены в Центральную городскую больницу и городскую больницу № 2 Бийска.

В ДТП пострадало 10 человек, из них восемь детей. Пятеро несовершеннолетних госпитализированы в ЦГБ Бийска, один в горбольницу №1 Бийска. Состояние пациентов оценивается, как стабильное, средней степени тяжести, добавляют в минздраве. Произведены все необходимые консультации с ведущими специалистами края по тактике лечения.

Напомним, ночью 28 декабря на 335 километре автодороги Р-256 в Зональном районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ 21063 с микроавтобусом. Прокуратура проверят порядок организации перевозки детей автомобильным транспортом. Также будет оценено состояние дорожного полотна и работа коммунальных служб.