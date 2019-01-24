Горный Алтай готов развивать приграничное сотрудничество с соседними странами - алтайский сенатор

Новости 24.01.2019 8:14 155

Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным и поделился подробностями разговора.

«Обсудили со статс-секретарем детали предстоящей командировки делегации Совета Федерации в Польшу, а также вопросы развития приграничного сотрудничества Республики Алтай с соседними регионами Китая, Монголии и Казахстана», – отметил Владимир Полетаев.

Стороны также рассмотрели перспективы развития межпарламентской дипломатии и проведения крупных международных мероприятий на территории Республики Алтай.

По мнению Григория Карасина, курирующего в МИДе вопросы взаимодействия с Совфедом, роль парламентариев в достижении взаимопонимания и сотрудничества между странами растет с каждым годом.

Российские регионы также имеют значительный потенциал в этой области, считает Владимир Полетаев.

«Субъекты, по территории которых проходит государственная граница Российской Федерации, заинтересованы в укреплении экономических и культурных связей с приграничными регионами соседних стран», – отметил сенатор.

По его словам, Республика Алтай, граничащая с Китаем, Казахстаном и Монголией, это перспективная территория для реализации с ними совместных проектов.