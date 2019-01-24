Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным и поделился подробностями разговора.
«Обсудили со статс-секретарем детали предстоящей командировки делегации Совета Федерации в Польшу, а также вопросы развития приграничного сотрудничества Республики Алтай с соседними регионами Китая, Монголии и Казахстана», – отметил Владимир Полетаев.
Стороны также рассмотрели перспективы развития межпарламентской дипломатии и проведения крупных международных мероприятий на территории Республики Алтай.
По мнению Григория Карасина, курирующего в МИДе вопросы взаимодействия с Совфедом, роль парламентариев в достижении взаимопонимания и сотрудничества между странами растет с каждым годом.
Российские регионы также имеют значительный потенциал в этой области, считает Владимир Полетаев.
«Субъекты, по территории которых проходит государственная граница Российской Федерации, заинтересованы в укреплении экономических и культурных связей с приграничными регионами соседних стран», – отметил сенатор.
По его словам, Республика Алтай, граничащая с Китаем, Казахстаном и Монголией, это перспективная территория для реализации с ними совместных проектов.