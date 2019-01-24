ЕР-11, СР-2, ЛДПР-1: обнародованы имена всех фигурантов декларационного скандала в Барнаульской думе

Новости 24.01.2019 7:09 1001

Спустя три месяца после начала декларационного скандала в Барнаульской гордуме стали известны все 14 фигурантов истории. Теоретически народные избранники из этого списка могут лишиться мандата уже в ближайшее время.

До недавних пор прокуратура города называла фамилии только 6 депутатов, которые, к слову, были вызваны на первое судебное заседание по этому делу. Речь идет о Вячеславе Перерядове, Александре Тайчере, Марате Жумадилове, Александре Лисицыне, Алексее Меркулове (все представляют «Единую Россию») и Егоре Банщикове («Справедливая Россия»). Напомним, процесс решением судьи Марии Овсянниковой оказался закрыт от прессы.

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Согласно источникам «Политсибру», в «черном списке» прокуратуры оставшиеся 6 человек – из фракции ЕР, еще по одному народному избраннику представляют ЛДПР и «Справедливую Россию». Все они так или иначе допустили неточности в декларациях о доходах за 2017 год.

Итак, среди не фигурировавших ранее в СМИ фамилий можно назвать единороссов Людмилу Ананьину, Ксению Белоусову, Инну Борисенко, Александра Гросса, Алексея Маликова и Романа Репу, эсера Александра Обидина и «жириновца» Дмитрия Ворсина.

Кстати, среди 14 проштрафившихся есть руководитель фракции ЕР (Перерядов), председатель комитета по городскому хозяйству (Гросс) и его зам (Репа), зампредседателя комитета по социальной политике (Маликов), зампредседателя комитета по законности и МСУ (Ворсин).

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У каждого из депутатов, претензии к которым высказывает прокуратура, своя история, почему декларации показали расхождение с реальной жизнью. О некоторых случаях «Политсибру» уже рассказывал подробнее.

Сейчас же мы предлагаем остановиться на доходах и имуществе тех, кто по мнению надзорного ведомства, допустил ошибки при декларировании.

Итак, самым богатым среди своих коллег по несчастью стал учредитель строительной компании "Алгоритм" Александр Тайчер. Он отчитался за 105,4 млн рублей. На втором месте среди нарушителей находится Ксения Белоусова, директор все того же ООО ИСК "Алгоритм" с доходом в размере 13,09 млн рублей. Далее расположились Егор Банщиков (9,53 млн рублей), Алексей Меркулов (7,2 млн рублей), Марат Жумадилов (5,929 млн рублей), Александр Гросс (4,337 млн рублей), Александр Лисицын (4,081 млн рублей), Алексей Маликов (1,783 млн рублей), Людмила Ананьина (1,334 млн рублей), Инна Борисенко (1,124 млн рублей), Роман Репа (1,062 млн рублей), Дмитрий Ворсин (657,5 тыс. рублей), Вячеслав Перерядов (541,2 тыс. рублей).

Самые скромные доходы в 2017 году продемонстрировал Александр Обидин – 275,5 тыс. рублей.

Из супругов депутатов городской думы обращают на себя внимание доходы вторых половинок Александра Тайчера (9,905 млн рублей), Романа Репы (8,531 млн рублей) и Ксении Белоусовой (3,589 млн рублей).

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Напомним, следующее заседание по «декларационному делу» пройдет 6 февраля. На этот раз явиться в суд и дать объяснения должны все 14 народных избранников. По всей вероятности, СМИ вновь оставят за закрытыми дверями.