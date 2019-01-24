«Невиданно и поразительно». В Барнауле после ремонта открывают гостиницу «Алтай»

Новости 24.01.2019 7:41 877

Завтра, 25 января, в Барнауле после реконструкции откроют гостиницу «Алтай». Ремонт делали, чтобы в будущем пройти обязательную классификацию и получить звезды.

Классификацию все гостиницы должны пройти к июню. Это требование закона № 16-ФЗ «О внесении изменений ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ», который вступил в силу еще в феврале 2018 года. В апреле «Алтай» закрылась в связи с этим на реконструкцию.

Как сообщили в Алтайохранкультуре, при всей модернизации интерьеров и внутреннего содержания, здание гостиницы сохранило свой исторический облик.

«Широкая парадная лестница, уникальная лепнина, статные колонны с капителями в холлах этажей позволят гостям проникнуться атмосферой довоенного неоклассицизма, совмещенного с комфортом современного отеля», - говорится в сообщении.

Проект реконструкции готовила мастерская архитектора Александра Деринга ООО «Классика». В Facebook он также сообщил о завершении работ. По оценке архитектора, реставрация была «невиданного уровня».

Отметим, что подрядчиком при реализации проекта выступила строительная компания «Селф».

Гостиница «Алтай» появилась в Барнауле в 1941 году. Это типичный образец гостиницы советских городов конца 1930 - начала 1940 годов. В здании присутствуют черты стиля ар-деко и неоклассицизма.