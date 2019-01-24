Тридцатиградусные морозы вновь придут в Алтайский край

Новости 23.01.2019 19:11 415

К концу недели в Алтайском крае заметно похолодает. Ночью в субботу, 26 января, температура опустится до -30°.

Как следует из прогноза Алтайского ЦГМС, 24 января ночью температура воздуха в крае составит -10°..-15°, в восточных районах до -23°. Днем будет -5°..-10°.

25 января ночная температура существенно не изменится, но на большей части территории края пойдет снег, местами будет метель. Дневная температура составит -6°..-11° с похолоданием в течение дня до -21°.

26 января ночью обещают -25°..-30°, по западу края до -20°. Снег пойдет в восточных районах, местами метель. Днем -7°..-12°.

Барнаульцев также ждут морозы. 24 января ночью прогнозируют -15°..-17°, днем -7°..-9°.

25 января ночью потеплеет до -13°, днем температура составит -6°..-8°, но начнет холодать до -18° к концу дня.

Ночью 26 января термометры покажут уже -25°..-27°. Однако днем будет снова -8°..-10°.