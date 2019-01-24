Бывший директор барнаульской управляющей компании присвоила 43 млн рублей

Новости 23.01.2019 19:50 479

Бывшего директора одной из управляющих компаний Барнаула признали виновной в присвоении и растрате денег жильцов. Женщина действовала совместно с учредителем компании, сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю.

Следствие установило, что с 2012 по 2016 год директор и учредитель управляющей компании присваивали деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты услуг ЖКХ ресурсоснабжающим организациям. По подложным документам деньги переводились на счета аффилированных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года так было похищено более 43 млн рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Женщина полностью признала вину и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и рассмотрено судом в особом порядке.

Суд назначил подсудимой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение ущерба в полном объеме.