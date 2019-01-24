Неизвестные в Омске сожгли книги Ленина в знак протеста против политики ЦК КПРФ

Новости 23.01.2019 18:45 219

21 января в годовщину со дня смерти Владимира Ленина группа молодых людей, называя себя коммунистами, сожгла собрание сочинений вождя Октябрьской революции, сообщил «СуперОмск».

«Полное собрание сочинений Ленина. В современном обществе то, что писал Ленин, не актуально <…> Молодежь в КПРФ не идет, потому что эта идеология, которую наши деды пытаются впихнуть детишкам, полностью зашкварена и не является истиной», – отметил один из молодых людей, поджигая книги.

Сожжение книг произошло на одной из омских свалок. Участники «акции» пояснили, что «сделано это в знак протеста против политики ЦК КПРФ, ведущей партию к забвению, а также в качестве демонстрации того, что учение Ленина в современных реалиях устарело. А сама КПРФ нуждается в серьезных переменах, чтобы уже к следующим выборам в Государственную думу не оказаться на свалке истории, подобно потерявшим актуальность в 21 веке трудам Ленина».