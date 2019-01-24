«Селф» продолжил строить многострадальный ГХМАК

Новости 23.01.2019 17:10 404

В Барнауле возобновилась строительство Государственного художественного музея Алтайского края. Как сообщили в пресс-центре краевого минстроя, компания «Селф» приступила к строительно-монтажным работам в самом здании в конце 2018 года.

По контракту в здании, кроме общестроительных работ, установят индивидуальные тепловые пункты, систему отопления, водоснабжения и прочие, пожарную сигнализацию, видеонаблюдение и так далее. Все это застройщик должен закончить к февралю 2021 года, а потом в порядок приведут прилегающую территорию.

Ранее губернатор Виктор Томенко говорил, что на достройку здания и закупку оборудования необходимо 1,3 млрд рублей.

Виктор Томенко: Для завершения реконструкции ГХМАК необходимо 1,3 млрд рублей Новости 11.12.2018 23:48 Здание Государственного художественного музея Алтайского края в Барнауле, который начали реконструировать еще в 2012 году, планируется достр 62

Таким образом, через два года эпопея с ГХМАК должна закончиться, и музей, наконец, распахнет свои двери.

Напомним, что изначально сдать объект должны были в 2015 году, а работы по реконструкции начались ещё в 2012. В 2015 году сроки сдвинулись на 2017-й. Стройка остановилась из-за проблем у подрядчика — компании «СтройГАЗ». С ней правительство расторгло контракт ещё в 2016 году. Весной 2017 года за стройку взялся «Селф», но он расторг контракт в мае 2018 года, а потом вновь вернулся на объект.

После реконструкции общая площадь музея увеличится более чем в пять раз и составит около 12 тысяч квадратов. Например, в центральной части здания появится зал торжественных приемов на 200 мест. Также предусмотрен зал под размещение культурно-выставочного центра Государственного Русского музея.