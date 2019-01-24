На рубки в отдельных участках ленточных боров Алтайского края наложили мораторий

Новости 23.01.2019 17:50 607

С 15 марта ЛХК «Алтайлес» приостановит заготовку древесины и все виды рубок на арендованных участках в Мамонтовском, Завьяловском и Алеусском заказниках. Такое решение приняла рабочая группа по определению особого статуса ленточных боров, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Идею о запрете скупки леса китайцами положительно встретили в Алтайском крае Новости 17.01.2019 20:58 Скупка лесоматериалов Китаем способствует незаконной вырубке леса 138

Запрет на рубку и заготовку древесины будет действовать до установления особо защитных участков (ОЗУ). Всего в Алтайском крае 10 заказников требуют установления ОЗУ. Такие зоны уже выделили в Панкрушихинском и Касмалинском заказниках. Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин рассказал, что работы по выделению границ особой зоны ведутся в Мамонтовском заказнике.

Отмечается, что на территории Корниловского, Кулундинского, Егорьевского и Волчихинского заказников, а также в заказнике «Урочище Рублево» проведут дополнительные обследования.

Как власти планируют «заткнуть» лазейки для черных лесорубов? Новости 21.01.2019 18:26 За последние три года незаконная рубка сократилась с 40 до 10%, а сама отрасль стала прозрачнее, но не совсем 456

Напомним, в конце прошлого года научно-технический совет Федерального агентства лесного хозяйства РФ присвоил алтайским ленточным борам особый статус отдельного лесного района. Рабочая группа, в которую вошли представители минприроды края, общественного экологического движения, науки и бизнес-сообщества, разрабатывает дорожную карту по изменению статуса ленточных боров и готовит региональные нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов этой категории.