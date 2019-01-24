В барнаульской школе прошел семинар по профилактике ВИЧ-инфекции

Новости 23.01.2019 18:15 165

По инициативе администрации барнаульской общеобразовательной школы № 98 среди учащихся 10 классов прошел интерактивный семинар по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции и безопасного поведения. Врач – эпидемиолог Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Светлана Федина обсудила с подростками различные аспекты ВИЧ – инфекции, акцентировав внимание на вопросах безопасного поведения.

Обсуждение сопровождалось просмотром тематических фильмов и видеороликов, проигрыванием ролевых ситуаций. Подростки проявили заинтересованность к рассматриваемой теме, задавали много вопросов и дискутировали между собой. В конце встречи у некоторых участников появилось желание пройти тест на ВИЧ.

В семинаре приняло участие 50 подростков, все они получили информационные материалы по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции, разработанные Алтайским краевым центром по профилактике и борьбе со СПИДом.