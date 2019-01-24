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В барнаульской школе прошел семинар по профилактике ВИЧ-инфекции

Новости
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По инициативе администрации барнаульской общеобразовательной школы № 98 среди учащихся 10 классов прошел интерактивный семинар по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции и безопасного поведения. Врач – эпидемиолог Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Светлана Федина обсудила с подростками различные аспекты ВИЧ – инфекции, акцентировав внимание на вопросах безопасного поведения.

Обсуждение сопровождалось просмотром тематических фильмов и видеороликов, проигрыванием ролевых ситуаций. Подростки  проявили заинтересованность  к рассматриваемой теме, задавали много вопросов и дискутировали между собой. В конце встречи у некоторых участников появилось желание пройти тест на ВИЧ.

В семинаре приняло участие 50 подростков, все они получили информационные материалы по вопросам профилактики ВИЧ – инфекции, разработанные Алтайским краевым  центром по профилактике и борьбе со СПИДом.

Автор: Политсиб.ру

Фото: medvestnik.ru

#Здоровье #Алтайский край #Барнаул