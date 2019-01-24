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Кемеровские школьники стали чаще падать в голодный обморок

Новости
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Детский омбудсмен в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил о голодных обмороках у школьников из-за нехватки денег на еду. Такая проблема наблюдается среди учеников сельских школ и тех, кого привозят в школу из поселка, сообщил «Интерфакс».

По словам уполномоченного по правам ребенка, с недавнего времени к нему стали обращаться классные руководители, которые рассказали, что одни дети идут на обед в школьные столовые, а другие сидят в классе и не кушают. В школах региона участились случаи голодных обмороков.

«Нет денег [у родителей, прим. ред.], чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», - сказал Дмитрий Кислицын.

Омбудсмен обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. Пока что помощь оказывается 11 детям.

Автор: Политсиб.ру

#Кемеровская область #Дети #Школы