Пенсии, МРОТ, ТВ и турпутевки: что поменяется в России в начале 2019 года

Новости 28.12.2018 22:05 55

Новый, 2019 год, принесет немало изменений во всех сферах жизни, в первую очередь – в социально-экономической. "ПолитСибРу" подготовил обзор нововведений, которые ждут всех россиян уже в январе. В дальнейшем мы продолжим данную рубрику, сделав ее ежемесячной.

Рост тарифов на ЖКУ В новом году тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут дважды. С 1 января 2019 года тарифы будут проиндексированы на 1,7 %, а с 1 июля они поднимутся еще на 2,4 %.

Индексация пенсий С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 7,05%. В среднем страховая пенсия неработающих граждан в России вырастет на 1000 рублей.

Ж/д билеты С 1 января появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Их стоимость будет ниже обычных. Вернуть купленный билет можно будет только из-за внезапной смерти, болезни или травмы пассажира или едущего с ним члена семьи, а также из-за задержки или отмены поездки.

Аналоговое ТВ С января начнется поэтапное отключение аналогового телевидения на территории России. Оно запланировано до середины 2019 года. Страна полностью перейдет с аналогового вещания на цифровое.

Пенсионный возраст Итак, с 1 января в России стартует пенсионная реформа. Для тех, кто родился до 30 июня в 1959 году (мужчины) или 1964 году (женщины) возраст выхода на пенсию сместится на шесть месяцев. То есть фактически он станет равен 55,5 и 60,5 годам.

Налог для самозанятых Он коснется россиян, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Самозанятые будут платить налог от 4% до 6%. Пока эксперимент затронет только Москву, Московскую и Калужскую области, а также Татарстан.

МРОТ С 1 января будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Он повысится на 117 руб., до уровня прожиточного минимума — с 11 163 руб. до 11 280 руб.

ОСАГО С 1 января стартует первый этап реформы системы обязательного автострахования. Так, изменится базовый тариф полиса — минимальная ставка для легковых автомобилей составит 2746 руб., а максимальная — 4942 руб.